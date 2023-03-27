Екатерина Боброва: понятное дело, Малинин не за третьим местом ехал на чемпионат мира

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва оценила результат американского фигуриста Ильи Малинина на завершившемся накануне в Японии чемпионате мира – 2023.
Малинин в произвольной программе приземлил шесть четверных прыжков, включая аксель, но занял только третье место.
«Я очень переживала за Илью [Малинина], я очень хотела, чтобы он сделал свои прыжки. Он их попробовал, ему хотелось, он большой молодец, но с таким контентом было сложно показать программу. Я предполагала – если он идеально чисто катается, кто-то ошибается, то он становится первым. Понятное дело, что он не за третьим местом ехал на чемпионат мира.
Тем не менее я очень хотела, чтобы выиграл Сёма Уно, потому что мне очень нравятся его программы в этом сезоне. Мне очень нравится его катание. Он не заявляет шесть четверных, но заявляет пять и прыгает их стабильно в программе, и от этого не теряется программа – заходы, мягкость колена, работа корпусом… Он абсолютный победитель этого чемпионата мира и по сезону», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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