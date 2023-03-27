Боброва — о Малинине: тоже считаем, что повторяется история Трусовой с Олимпиады

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва согласилась с мнением, что итог выступления американского фигуриста Ильи Малинина на завершившемся накануне в Японии чемпионате мира – 2023 и россиянки Александры Трусовой на Олимпийских играх – 2022 во многом похожи.

Трусова в произвольной программе на Играх в Пекине приземлила пять четверных прыжков, чего не удавалось ранее ни одной из женщин, но заняла второе место. Малинин на чемпионате мира прыгнул шесть четверных, включая аксель, который не исполняет никто в мире, кроме него, но занял только третье место.

«Да, конечно, мы тоже считаем, что повторяется история Трусовой с Олимпиады. А что здесь обсуждать, если это очевидно?» — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».