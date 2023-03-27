Журанков объяснил, почему Губанова неудачно выступила на чемпионате мира

Спортивный комментатор Андрей Журанков объяснил, почему действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, не смогла побороться за медали на чемпионате мира – 2023.

Губанова, тренирующаяся в группе Евгения Рукавицына, заняла только 14-е место на чемпионате мира.

«Про Настю я предполагал эту ситуацию, потому что понимал, что, впервые выиграв золото чемпионата Европы, нужно было выходить из этого состояния эйфории и снова тренироваться. Она много работала, но я понимал, что ей будет тяжелее, и чуть-чуть она не справилась.

Настя — это тот человек, который будет кататься и следующий год, и через год, и я просто уверен, что мы увидим ещё суперпрокаты от Насти», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».