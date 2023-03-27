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Журанков объяснил, почему Губанова неудачно выступила на чемпионате мира

Журанков объяснил, почему Губанова неудачно выступила на чемпионате мира
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Спортивный комментатор Андрей Журанков объяснил, почему действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, не смогла побороться за медали на чемпионате мира – 2023.

Губанова, тренирующаяся в группе Евгения Рукавицына, заняла только 14-е место на чемпионате мира.

«Про Настю я предполагал эту ситуацию, потому что понимал, что, впервые выиграв золото чемпионата Европы, нужно было выходить из этого состояния эйфории и снова тренироваться. Она много работала, но я понимал, что ей будет тяжелее, и чуть-чуть она не справилась.

Настя — это тот человек, который будет кататься и следующий год, и через год, и я просто уверен, что мы увидим ещё суперпрокаты от Насти», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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