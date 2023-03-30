«Это что-то нереальное!» Чемпионка Европы Губанова — о выступлении Малинина на ЧМ

Чемпионка Европы грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, высказалась о выступлении американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира – 2023. Малинин первым исполнил четверной аксель и завоевал бронзовую медаль.
«Удивило ли третье место Ильи Малинина после того, как он исполнил шесть квадов? Я не знала, как это вообще оценят, потому что сделать такой контент в произвольной программе — это что-то нереальное! Конечно, я думала, что будет побольше баллов, потому что такая техническая составляющая — это что-то за пределами реальности! Но как отсудили, так отсудили», – сообщила Губанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Отметим, что Илья Малинин попал в состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдёт с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).
Полное интервью с Анастасией Губановой читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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