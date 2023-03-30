В Сети завирусилось видео, на котором отец жестоко тренирует 8-летнюю фигуристку

В соцсетях завирусилось видео, на котором отец использует жестокие методы для тренировки восьмилетней фигуристки, критикует её за лишний вес, не верит в то, что ребёнок плачет от нестерпимой боли. Пользователи бурно обсуждают принципы воспитания юной спортсменки и выражают негодование в отношении её требовательного отца.

Речь о фигуристке Мирославе Лебедевой, занимающейся в «Хрустальном». На её YouTube-канал подписаны 473 тысячи человек. Ведёт его отец девочки Михаил, который привёл дочь на каток, когда ей ещё не было и трёх лет, с единственной целью вырастить олимпийскую чемпионку. На видео отец отчитывает дочь за набранные 1,5 кг и сравнивает с мешком картошки на льду, а также заставляет плачущего от боли в бёдрах ребёнка продолжать тренировку.