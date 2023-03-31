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Трусову носили вниз головой, Муравьёва зажигала под «Уэнсдей». Фото с шоу «Союз чемпионов»

Трусову носили вниз головой, Муравьёва зажигала под «Уэнсдей». Фото с шоу «Союз чемпионов»
Александра Трусова и Софья Муравьева
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30 марта в Санкт-Петербурге состоялось ледовое шоу с балетом «Союз чемпионов Евгения Плющенко».

На арену «Ледового дворца» вышел сам Евгений Плющенко с сыном Александром, а также Александра Трусова и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Марк Игнатов, воспитанники академии фигурного катания «Ангелы Плющенко»: Софья Муравьёва, София Титова, Вероника и Алена Жилины.

Александра Трусова предстала перед зрителями в образе русалки, а потом исполнила проникновенный танец со скрипкой. Софья Муравьёва вместе с другими представителями академии Плющенко показали совместный номер по мотивам нашумевшего сериала «Уэнсдей».

Лучшие фото с шоу «Союз чемпионов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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