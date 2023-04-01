Ученица Тутберидзе выиграла первенство России старшего возраста, исполнив три четверных

Фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей первенства России старшего возраста, которое проходит в Саранске. Выступая по программе кандидатов в мастера спорта, Базылюк получила от судей по сумме двух выступлений 243,24 балла. В короткой программе Маргарита уступила одногруппнице Дарье Садковой, а по итогам произвольной значительно опередила её. Обе фигуристки занимаются в «Хрустальном» в группе тренера Этери Тутберидзе.

Третье место заняла Елена Костылева.

Отметим, что в произвольной программе Базылюк исполнила три четверных прыжка, Садкова – два. Костылева заходила на три четверных, но чисто исполнила только сольный сальхов.

Фигурное катание. Первенство России. Старший возраст

Девушки

1. Маргарита Базылюк (Москва) — 243,24.

2. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 234,99.

3. Елена Костылева (Москва) — 219,52.

4. Алёна Принёва (Москва) – 205,36.

5. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 202,44.

6. Анастасия Марасанова (Санкт-Петербург) – 198,35.