Ученица Тутберидзе выиграла первенство России старшего возраста, исполнив три четверных

Фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей первенства России старшего возраста, которое проходит в Саранске. Выступая по программе кандидатов в мастера спорта, Базылюк получила от судей по сумме двух выступлений 243,24 балла. В короткой программе Маргарита уступила одногруппнице Дарье Садковой, а по итогам произвольной значительно опередила её. Обе фигуристки занимаются в «Хрустальном» в группе тренера Этери Тутберидзе.
Третье место заняла Елена Костылева.
Отметим, что в произвольной программе Базылюк исполнила три четверных прыжка, Садкова – два. Костылева заходила на три четверных, но чисто исполнила только сольный сальхов.
Фигурное катание. Первенство России. Старший возраст
Девушки
1. Маргарита Базылюк (Москва) — 243,24.
2. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 234,99.
3. Елена Костылева (Москва) — 219,52.
4. Алёна Принёва (Москва) – 205,36.
5. Агата Петрова (Санкт-Петербург) – 202,44.
6. Анастасия Марасанова (Санкт-Петербург) – 198,35.
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