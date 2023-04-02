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Жулин — о жене Костомарова: проводит в палате круглые сутки, домой ездит только ночевать

Жулин — о жене Костомарова: проводит в палате круглые сутки, домой ездит только ночевать
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что единственным достоверным источником информации о состоянии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова может быть только его супруга Оксана Домнина.

«Всё-таки человек, который действительно всё знает о Роме, это Оксана Домнина, его супруга. Она находится там практически круглые сутки. Только домой ездит к детям ночевать. А так она проводит в палате круглые сутки», — сказал Жулин в эфире НТВ.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Сейчас состояние олимпийского чемпиона улучшается, его готовят к реабилитационным мероприятиям.

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