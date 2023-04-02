Тарасова: письменное заявление о неподдержке СВО нельзя расценивать как предательство

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Польской федерации фехтования об условиях допуска россиян на этап Кубка мира в Познани.
Напомним, условием для допуска российских и белорусских фехтовальщиков польские официальные лица обозначили подписание письменного заявления о том, что они не поддерживают СВО, а также не состоят в вооружённых силах своих стран и соблюдают нейтралитет.
«Я думаю, что эти требования вообще незаконны. Но подписывать такой документ или не подписывать – личное дело каждого человека, нельзя расценивать это как предательство», — сказала Тарасова в беседе с «РИА Новости Спорт».
Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал данное условие «идиотизмом».
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