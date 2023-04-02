Эти фигуристки пока не выйдут во взрослые: пострадают ученицы Тутберидзе и Плющенко

Поднятие возрастного ценза до 17 лет в фигурном катании проводят поэтапно. Если прошлым летом выйти во взрослые успели девушки, которым исполнилось 15 лет до 1 июля, то в новом сезоне-2023/2024 это смогут сделать только те, кто отпразднует до 1 июля 16-летие.

В пролёте окажется много талантливых спортсменок. По сути, не повезло всем, кто родился после 30 июня 2007 года.

На международных стартах этим фигуристкам предстоит ещё долго мариноваться в юниорах, на что они явно никак не рассчитывали. И неважно, что многие из них превосходят старших коллег по сложности контента. Отныне никакого усиления конкуренции за счёт прилива молодых трикселисток и квадисток.

Кто же пострадает в этом году от поднятия возраста и когда их ждать на взрослых турнирах? Если, конечно, мы сохраняем веру в то, что Россию вскоре вернут на международные соревнования.

Чемпионку России и лучшую юниорку страны не пускают во взрослые

Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Софья Самоделкина и Анастасия Зинина благополучно вышли во взрослые в минувшем сезоне. При возвращении наших фигуристов на международную арену откат в юниоры им не грозит. А пример Муравьёвой, которая родилась 4 августа 2006 года, вроде прямо указывает, что дата рождения не беда. Можно задержаться на юниорском уровне и до 16 лет. Ничего страшного.

И всё-таки дата рождения в фигурном катании — не просто цифры в календаре, а подарок фортуны. После поднятия возрастного ценза — особенно. Болельщики и раньше переживали, что великолепная Софья Акатьева с тройными акселями и четверными тулупами не попадёт на взрослые соревнования в 15 лет. Родившись 7 июля 2007 года, звёздочка Тутберидзе опоздала всего-то на неделю, но жёсткие правила Международного союза конькобежцев (ISU) не дают исключений.

Софья Акатьева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из-за поднятия возрастного ценза положение Сони резко ухудшилось. Теперь она не поедет на взрослые турниры ни в 16, ни в 17 лет. Лишь с наступлением совершеннолетия девушка попрощается с юниорской карьерой и сразу вольётся в олимпийскую гонку накануне Игр в Милане.

Конечно, внутри России выступления Сони со взрослыми приветствуют, в конце декабря она даже завоевала титул лучшей фигуристки страны. Однако в мире это звание ей не поможет. Зарабатывать свои главные медали она начнёт не раньше чем через пару лет.

Такая же печальная ситуация настигла 15-летнюю квадистку Алину Горбачёву. В феврале воспитанница Софьи Федченко с блеском выиграла первенство России среди юниоров, но реально поставить точку в юниорской карьере позволить себе не может. Глобально она по-прежнему не доросла до выхода во взрослые. 16 лет ей исполнится 23 июля — слишком поздно по новым правилам.

Алина Горбачёва Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Придётся Алине вместе с Акатьевой вариться в котле 13–14-летних подростков. Вдвоём не так скучно, но точно не менее обидно.

В компанию 16-летних юниорок к Алине и Соне осенью добавятся также пермская одиночница Виктория Федянина и представительница Питера Агнета Латушкина. Они родились 17 октября и 19 ноября 2007 года соответственно и тоже не успели проскочить во взрослые до реформ ISU.

15-летние юниорки Тутберидзе и Плющенко могли выйти во взрослые в новом сезоне

Отважная Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» неизменно приковывает к себе внимание. На стартах Ника демонстрирует невероятное количество ультра-си, справляется и с тройным акселем, и с разными четверными прыжками. По старым правилам она ворвалась бы на взрослые соревнования этой осенью. Но ничего подобного ждать не стоит.

15 мая Нике стукнет 15 лет, а статус юниорки никуда не денется. Навести шороху среди опытных иностранных спортсменок не выйдет. Как и через год. Потому что дебют Ники на взрослом уровне отложен на два года. Впрочем, по сравнению с Акатьевой и Горбачёвой ей повезло больше: всё же в 17 лет получить право претендовать на главные старты лучше, чем в 18.

Вероника Жилина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дарье Садковой из группы Тутберидзе тоже необходимо запастись терпением. 26 июня она переступит порог 15-летия, но бороться продолжит с юниорками. А ведь освоив четверной тулуп под конец сезона, она серьёзно повысила свою конкурентоспособность и среди взрослых точно не затеряется.

15 лет уже отметили либо отметят до 1 июля ещё пять подающих надежды российских девушек: Виктория Нестерова (30 января 2008 г.), Елизавета Куликова (2 февраля 2008 г.), Мария Парамонова (8 мая 2008 г.), София Захарова (3 апреля 2008 г.), Мария Агаева (22 апреля 2008 г.).

Главные пострадавшие от поднятия возраста из зарубежных одиночниц

Фигуристки, которым определённо пора выходить во взрослые, есть и за рубежом. Так, в новом сезоне японка Ами Накаи обязательно раскрасила бы соревнования своим тройным акселем. На последнем чемпионате Японии она заняла четвёртое место и вполне способна улучшить этот результат при следующем национальном отборе на главные старты.

К сожалению, даже первое место не поможет ей поехать ни на чемпионат четырёх континентов, ни тем более на чемпионат мира. Ами, которой 27 апреля исполняется 15 лет, по нынешним меркам ISY слишком мала для взрослых состязаний. Восхищаться воздушными трикселями этой одиночницы придётся лишь на юниорских турнирах.

15-летняя Джиа Шин (19 марта 2008 г.) — это корейская Анна Щербакова. В том смысле, что она в 14 лет выиграла титул чемпионки своей страны, но путёвка ей досталась на чемпионат мира среди юниоров. В Сайтаму на первенство планеты полетели кореянки постарше.

Но если Аня затем в 15 лет отправилась на чемпионат Европы, а в 16 — на чемпионат мира, то Джиа Шин в ближайшее время ничего подобного не грозит. Во взрослые она выйдет в 17 лет перед Олимпиадой в Милане.

В любом случае мы будем следить за успехами всех, кто застрял в юниорах, и надеяться, что никто из них не сломается и не потеряет мотивацию.

И кто знает, вдруг годы ожидания действительно пойдут им на пользу?