Фигурист Грассль: мечтаю получить «Оскар»

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал о своём выборе будущей специальности.
«Были ли мысли пойти учиться на хореографа? Нет, я поступил в университет совсем на другую специальность – изучаю кинематографию.
Обожаю кино, и лучший отдых для меня – посмотреть какой-нибудь фильм. Сейчас времени на это почти нет, но в Италии после тренировок я обязательно что-нибудь смотрел.
Месяц назад, кстати, я выступал в Турине в ледовом шоу, которое было целиком посвящено кино. Каролина Костнер, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – мы катались в образах из разных фильмов. У меня было два номера: под музыку из «Гладиатора» и одного старого итальянского кино про ковбоев. Костюмы были довольно массивные, в них было непросто прыгать, но получилось здорово! Мне еще приделали бороду, так что я там сам не себя не похож.
Учиться мне еще три года, а дальше посмотрим. Я очень хотел бы работать на съемочной площадке – пока не очень понимаю, в каком качестве, но, естественно, мечтаю получить «Оскар».
Не как актер, скорее, как продюсер: мне интересно, как устроена киноиндустрия, вся эта внутренняя кухня. И мне кажется, у меня есть организаторские задатки", — рассказал Грассль в интервью Sports.ru.
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