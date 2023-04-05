Тарасова: не согласна с мнением Вяльбе, можно ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о нейтральном статусе российских спортсменов.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе, после чего Вяльбе высказалась категорически против выступления россиян на таких условиях.
«Я не согласна с мнением Вяльбе. Считаю, что можно ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом. Потому что проходят годы, а спортивная жизнь у атлетов ограничена. И они могут не дожить до следующих Олимпийских игр. Тем, кто готовы и чувствуют в себе силы побеждать, нужно ехать», – приводит слова Тарасовой Vprognoze.ru.
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