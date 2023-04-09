Трусова и Кондратюк рассказали о планах на следующий сезон

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк рассказали о планах на следующий сезон.
«Я планы пока не строю никакие, живу сегодняшним днём, всё хорошо», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Откатаю шоу, восстановлюсь и потихоньку буду готовиться», — сказал Кондратюк.
В шоу «Русские сезоны» принимают участие серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев, а также Софья Муравьёва, Александр Самарин, Макар Игнатов и другие фигуристы. Всего в представлении задействованы 50 фигуристов и 85 артистов балета. Они выступают под музыку великих русских композиторов Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова и других. Шоу 2023 года ведёт название от «Русских Сезонов» Дягилева, традицию которых продолжает.
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