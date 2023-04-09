Рудковская — о Трусовой: Саша — наш бриллиант

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская рассказала, как проходит гастрольный тур ледового шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны».
«Мы такие, если честно, уставшие. У нас было шесть городов подряд. Я горжусь нашими девочками. Саша Трусова в трёх последних городах исполнила четверной лутц. Я считаю, что вне сезона это потрясающе. А Марк в Великом Новгороде прыгнул три четверных сальхова подряд. Наши девочки — и Вероника Жилина, и Софа Титова, и Соня Муравьёва, и маленькая Софа Сарновская — все идут на ультра-си. Мы очень рады, мы поддерживаем этих девочек и считаем, что за ними большое будущее.
Были ли непредсказуемые ситуации во время тура? Тьфу-тьфу-тьфу, после Семененко, слава богу. Я попросила Сашу сегодня не прыгать четверной лутц, потому что здесь маленькая площадка. Саша – наш бриллиант, и очень хочется, чтобы бриллиант оставался бриллиантом. Никак не страдал. Наша Саша нам очень дорога, как и Марк, как и все наши девочки. Когда у нас маленькая площадка, я всё-таки рекомендую не прыгать, но что делать. Кто-то идёт, кому-то я говорю: «Нет, подождите», — приводит слова Рудковской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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