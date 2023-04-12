Валиева — о своём питомце: ты приходишь домой, а у него прямо детские эмоции
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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева рассказала, почему решила завести собаку.
«Ну, это как второй друг. Он так мило тебя встречает. Ты приходишь домой, а у него прямо детские эмоции. Он, наверное, каждый раз думает, что ты никогда не вернёшься, а тут вдруг ты пришёл — и он в восторге! Со мной собака даже спит. Его зовут Лёва. Он пушистый, рыжий. Похож на льва, вот и Лёва», — сказала Валиева в интервью «КП-Спорт».
Напомним, вчера стало известно, что Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Монголии, об этом сообщил официальный сайт ледового дворца спорта Steppe Arena в Улан-Баторе (Монголия), шоу пройдёт с участием российских чемпионов по фигурному катанию и запланировано на два дня — 6 и 7 мая.
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