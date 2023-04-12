Жулин — о канадских спортсменках: не думаю, что они сильно стремились въезжать в Россию
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал внесение канадских фигуристок Меган Дюамель и Тессы Вирту в списки Министерства иностранных дел России, согласно которым спортсменки не смогут въезжать на территорию Российской Федерации.
«Не думаю, что они сильно стремились въезжать к нам в страну. Запретили и запретили, видимо, посчитали такое решение верным», – сказал Жулин корреспондентам «Матч ТВ».
Напомним, обоснованием запрета въезда для ряда канадских спортсменов стало подписание ими письма об отстранении россиян от Олимпийских игр 2024 года в Париже. МИД России обосновал своё решение тем, что данные атлеты «причастны к распространению в Канаде оголтелой русофобии».
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