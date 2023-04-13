Психолог прокомментировала ситуации с фигуристкой Лебедевой и тренером Лавренчук

Соучредитель центра психологической помощи «НеТерпи» психолог Ксения Иванова прокомментировала ситуации жестокого обращения тренеров с фигуристами.
— Ксения, недавно в фигурном катании произошли две громкие истории: первая — с фигуристкой Мирославой Лебедевой, вторая — с тренером Юлией Лавренчук и её дочерью. Вам удалось посмотреть видео, можете дать оценку этим эпизодам?
— На видео мы видим и эмоциональное насилие, и физическое в некоторых эпизодах, особенно в видео, где мама бьёт дочку на льду каким-то предметом. И в том и в другом случае происходит насилие. Но, мне кажется, то, что сейчас эта дискуссия вообще возможна, что это людей возмущает и как-то будоражит, говорит о том, что в нашем обществе происходят позитивные изменения, — сказала Иванова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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