Психолог прокомментировала ситуации с фигуристкой Лебедевой и тренером Лавренчук

Соучредитель центра психологической помощи «НеТерпи» психолог Ксения Иванова прокомментировала ситуации жестокого обращения тренеров с фигуристами.

— Ксения, недавно в фигурном катании произошли две громкие истории: первая — с фигуристкой Мирославой Лебедевой, вторая — с тренером Юлией Лавренчук и её дочерью. Вам удалось посмотреть видео, можете дать оценку этим эпизодам?

— На видео мы видим и эмоциональное насилие, и физическое в некоторых эпизодах, особенно в видео, где мама бьёт дочку на льду каким-то предметом. И в том и в другом случае происходит насилие. Но, мне кажется, то, что сейчас эта дискуссия вообще возможна, что это людей возмущает и как-то будоражит, говорит о том, что в нашем обществе происходят позитивные изменения, — сказала Иванова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.