«Рома поздравил лично». Татьяна Навка — о своём дне рождения

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поблагодарила близких и поклонников за поздравления с прошедшим вчера, 13 апреля, днём рождения. Отдельно она отметила значимость поздравления от бывшего партнёра по фигурному катанию, Романа Костомарова, который с начала января 2023 года находится в больнице.

«Дорогие мои родные, близкие, друзья, коллеги, поклонники фигурного катания, спасибо вам всем большое за такое огромное количество тёплых слов и пожеланий в мой адрес. Вы невероятные!

Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Напомним, Роман Костомаров был доставлен в больницу с пневмонией в начале января. В феврале стало известно об ухудшении состояния спортсмена, и только в конце марта врачи сообщили, что Костомарову становится лучше. Сейчас фигурист готовится к протезированию.