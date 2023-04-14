«Рома поздравил лично». Татьяна Навка — о своём дне рождения

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поблагодарила близких и поклонников за поздравления с прошедшим вчера, 13 апреля, днём рождения. Отдельно она отметила значимость поздравления от бывшего партнёра по фигурному катанию, Романа Костомарова, который с начала января 2023 года находится в больнице.
«Дорогие мои родные, близкие, друзья, коллеги, поклонники фигурного катания, спасибо вам всем большое за такое огромное количество тёплых слов и пожеланий в мой адрес. Вы невероятные!
Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня, но одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — написала спортсменка в своём телеграм-канале.
Напомним, Роман Костомаров был доставлен в больницу с пневмонией в начале января. В феврале стало известно об ухудшении состояния спортсмена, и только в конце марта врачи сообщили, что Костомарову становится лучше. Сейчас фигурист готовится к протезированию.
- 14 апреля 2023
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