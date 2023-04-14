Источник: Костомаров может садиться без посторонней помощи

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров приступил к восстановительным упражнениям и может садиться на кровать без посторонней помощи. Об этом сообщило ТАСС.

«Роман продолжает восстанавливать мышцы, и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений после болезни у фигуриста развился некроз конечностей. В связи с этим врачи приняли решение провести ампутации на руках и ногах Костомарова. Ранее сообщалось, что Костомарова могут перевезти в клинику в Германии для протезирования, однако позже супруга фигуриста опровергла эту информацию.