Тарасова: в этом сезоне все российские соревнования прошли на высочайшем уровне

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно высказалась об уровне отечественных соревнований в прошедшем сезоне.
«В этом сезоне мы не участвовали на международной арене, но все свои соревнования прошли с высочайшим уровнем. Плюс те мероприятия, которые проводила федерация. Всё было на очень высоком уровне с потрясающей работой тренеров и спортсменов», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Напомним, в марте 2022-го Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации из‑за ситуации на Украине. После отстранения Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила о создании серии Гран‑при России. Кроме того, состоялся турнир по шоу‑программам.
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