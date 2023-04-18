Буцаева — о поездке на ЧМ в Японию: долго решалась, поехать или не поехать

Тренер по фигурному катанию, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Буцаева рассказала о поездке на чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), где выступал её подопечный Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан.
«На самом деле, я долго решалась — поехать или не поехать. Длительный перелёт, дорога до Токио вышла в 22 часа. Не жалею, что там побывала, потому что и Владимир порадовал своим прокатом, и очень много знакомых своих встретила, с которыми долгие годы не виделась. Кто в Америке работает, кто — в Канаде, кто — в Европе. Вживую увидела те выступления, которые ребята выдали. Очень приятная, полезная поездка, в том числе для роста в тренерском плане», — сказала Буцаева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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