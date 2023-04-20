Бывший ученик Мишина считает, что на ЧР нужно было вручить золото и Семененко, и Гуменнику

Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звёздный лёд», которую возглавляет Алексей Мишин, высказал мнение, что при равенстве суммы баллов на чемпионате России – 2023 нужно было вручить две золотые медали – Евгению Семененко и Петру Гуменнику.

Татауров, как и Семененко, тренировался у Мишина, Гуменник занимается в школе Тамары Москвиной у Вероники Дайнеко.

«Моё мнение — надо было бы наградить двух человек золотом и поблагодарить их за прекрасное катание. Разделение, когда определяют победителя по какой-то дополнительной вещи, — я как тренер это не совсем приветствую», — сказал Татауров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Полностью интервью с Олегом Татауровым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 21 апреля, в 8:00 мск.