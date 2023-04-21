Татауров — о Семененко и Гуменнике: с детства в них была заложена правильная техника

Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звёздный лёд», которую возглавляет Алексей Мишин, рассказал о лидерах мужского одиночного катания России – Петре Гуменнике и Евгении Семененко, которые в юном возрасте занимались в его группе.

«Ребята талантливые, они работают и прогрессируют. С детства в них была заложена правильная техника, стремление занимать первые места. Желаю им только успешных стартов, здоровья, прогрессирования.

Продолжаю ли следить за их успехами? Конечно, общаюсь с Алексеем Николаевичем, с Татьяной Николаевной Мишиными, с Вероникой Анатольевной Дайнеко, поддерживаем друг друга», — сказал Татауров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.