Алёна Косторная и Георгий Куница представили свою первую короткую программу

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, недавно перешедшая в парное катание, где выступает с Георгием Куницей, впервые вышла на лёд в новом статусе. Это произошло на Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве.

Косторная и Куница представили свою короткую программу для нового сезона. В качестве музыки к программе спортсмены выбрали песню Crazy in Love. Новый дуэт исполнил двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип.

Видео доступно в телеграм-канале «Развесели фигуристы»

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла тренера – теперь она занимается у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 из-за перелома Косторная пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.