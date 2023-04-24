«Ангелы Плющенко», «Хрустальный» и ЦСКА выиграли «Кубок Московского спорта»

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Подведены итоги финала юношеских командных соревнований по фигурному катанию на коньках «Кубок Московского спорта», который прошёл 23 апреля на Малой спортивной арене спорткомплекса «Лужники». В финале «Битвы школ» приняли участие лучшие спортсмены из сильнейших школ Москвы. Среди коммерческих школ в юношеских разрядах лучший результат показали фигуристы академии «Ангелы Плющенко».

Воспитанникам «Хрустального» не было равных среди государственных школ. В зачёте спортивных разрядов победу одержали фигуристы ЦСКА.

В юношеских разрядах чемпионами стали Диана Ципорина, Есения Мельченко, Иван Тихонов и Алексей Перфилов, в спортивных — Валерия Литвинчева, Маргарита Базылюк, Георгий Лихачёв и Арсений Федотов.

Фигурное катание. «Кубок Московского спорта»

Командный зачёт, юношеские разряды, коммерческие школы

1. Академия «Ангелы Плющенко»

2. СК «Армия фигурного катания»

3. «Снегирь»

Командный зачёт, юношеские разряды, государственные школы

1. Школа «Хрустальный»

2. ЦСКА

3. МАФКК, Школа «Легенда»

Командный зачёт, спортивные разряды

1. ЦСКА

2. Школа «Хрустальный»

3. Школа «Легенда»