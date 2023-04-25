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Акатьева, Степанова и Шестёркин вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Акатьева, Степанова и Шестёркин вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
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Forbes опубликовал лонг-лист номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30». В него входят россияне, которые в возрасте до 30 лет получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или международном уровне.

Раздел «Спорт и киберспорт» представлены десятью номинантами. Среди них лыжница Вероника Степанова (22 года), боец MMA Усман Нурмагомедов (24), хоккеисты Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс», 27) и Александр Никишин (СКА, 21), фигуристка Софья Акатьева (15), теннисистка Вероника Кудерметова (25) и создатель любительского футбольного клуба «Амкал» Герман Попков (29). Также в списке сразу трое киберспортсменов: Антон «dyrachyo» Шкредов (Dota 2, 21), Егор «Nightfall» Григоренко (Dota 2, 20) и Сергей «Ax1le» Рыхторов (CS:GO, 20).

Из списка номинантов экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет – по три лауреата в каждой из десяти категорий. Имена топ-30 будут опубликованы в июньском номере Forbes.

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