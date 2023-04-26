Хореограф школы Навки Урусова: сейчас такое время, когда уже просто прыгать мало
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Бывшая фигуристка, хореограф школы Татьяны Навки «Наши надежды», работающая в группе Ирины Смирновой, Лариса Урусова рассказала, как изменился подход к хореографии в фигурном катании.
«Какое место занимает хореография в тренировочном процессе фигуриста? Желательно, чтобы она была на том же месте, что и прыжки. В моём понимании, сейчас такое время, когда уже просто прыгать мало: нужно и красиво кататься, и передавать образы, эмоции. Это точно должно быть равносильно прыжкам», — сказала Урусова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в среду, 26 апреля, в 13:00.
Напомним, академия фигурного катания «Наши надежды» была открыта Татьяной Навкой в 2020 году.
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