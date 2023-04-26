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Хореограф школы Навки Урусова: стрип-пластика неплохо раскрепощает фигуристок

Хореограф школы Навки Урусова: стрип-пластика неплохо раскрепощает фигуристок
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Бывшая фигуристка, а ныне хореограф академии фигурного катания Татьяны Навки «Наши надежды», работающая в группе Ирины Смирновой, Лариса Урусова прокомментировала массовое увлечение фигуристок стрип-пластикой.

«Думаю, это раскрепощает хорошо, добавляет пластичности. Но в большей степени, я думаю, это работает на раскрепощение. Спортсмены чаще всего очень закрытые люди, а такой вид, как стрип-пластика, неплохо раскрепощает девчонок», — сказала Урусова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Напомним, фотографиями и видео с занятий стрип-пластикой делились, например, Александра Трусова и Евгения Медведева.

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