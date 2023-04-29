Медведева — о подготовке номера с Энбертом: лично для меня это будет вызов

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева рассказала о подготовке номера с Александром Энбертом к ледовому шоу Ильи Авербуха.
«У нас с Сашей уникальный номер лично для нас, потому что мы впервые катаемся вместе не в рамках спектакля, именно в рамках шоу. У нас поставлен новый номер специально под этот тур. Мне как парнице интересно выйти и откатать целиком номер, можно сказать, спортивный. Это будет довольно-таки трудно, лично для меня это будет вызов, так что следите за тем, как у нас это продвигается. Я думаю, через пару выступлений мы окончательно скатается и всё будет красиво. А пока мы подержим интригу», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 29 апреля 2023
-
15:18
-
15:18
-
15:10
-
15:07
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
11:56
- 28 апреля 2023
-
19:33
-
19:26
-
19:03
-
17:34
-
15:06
-
11:10
-
11:03
-
00:45
-
00:27
- 27 апреля 2023
-
21:59
-
21:47
-
21:27
-
20:00
-
19:01
-
16:19
- 26 апреля 2023
-
23:59
-
19:00
-
15:42
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:50