Медведева — о подготовке номера с Энбертом: лично для меня это будет вызов

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева рассказала о подготовке номера с Александром Энбертом к ледовому шоу Ильи Авербуха.

«У нас с Сашей уникальный номер лично для нас, потому что мы впервые катаемся вместе не в рамках спектакля, именно в рамках шоу. У нас поставлен новый номер специально под этот тур. Мне как парнице интересно выйти и откатать целиком номер, можно сказать, спортивный. Это будет довольно-таки трудно, лично для меня это будет вызов, так что следите за тем, как у нас это продвигается. Я думаю, через пару выступлений мы окончательно скатается и всё будет красиво. А пока мы подержим интригу», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.