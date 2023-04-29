Авербух, Степанова и Букин назвали самые яркие российские танцевальные дуэты сезона

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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух, а также танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина поделились впечатлениями о выступлениях российских пар в танцах на льду в минувшем сезоне.

«Я не особо следил, но мне ребята понравились (указывает на Василису Кагановскую и Валерия Ангелопола. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Я смотрела чемпионат России и вспомнила пару Пасечник/Некрасов. Мне они запомнились, понравились», — отметила Степанова.

«Для меня MVP сезона — это Кагановская/Ангелопол, абсолютное событие», — подчеркнул Авербух.

Напомним, танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол одержал победу в финале Гран-при России.