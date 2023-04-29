Авербух — о номере Степановой и Букина: это одна из самых ярких точек в нашем шоу

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о предстоящем выступлении танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в его ледовом шоу.
«Это одна из самых ярких точек в нашем шоу, вы увидите потрясающий дуэт снова на льду вместе. Я очень рад, что такое определённое возвращение происходит именно в моём проекте. Безусловно, у ребят огромная дорога, они будут кататься в разных шоу, но то, что возвращение происходит здесь, для меня очень важно», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, ранее Степанова и Букин тренировались в группе Александра Свинина и Ирины Жук. В сентябре прошлого года танцевальный дуэт взял паузу в выступлениях из-за травмы спины у фигуристки. В марте 2023 года стало известно о переходе фигуристов в группу тренера Александра Жулина.
- 29 апреля 2023
-
15:18
-
15:18
-
15:10
-
15:07
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:30
-
11:56
- 28 апреля 2023
-
19:33
-
19:26
-
19:03
-
17:34
-
15:06
-
11:10
-
11:03
-
00:45
-
00:27
- 27 апреля 2023
-
21:59
-
21:47
-
21:27
-
20:00
-
19:01
-
16:19
- 26 апреля 2023
-
23:59
-
19:00
-
15:42
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:50