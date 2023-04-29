Авербух — о номере Степановой и Букина: это одна из самых ярких точек в нашем шоу

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о предстоящем выступлении танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина в его ледовом шоу.

«Это одна из самых ярких точек в нашем шоу, вы увидите потрясающий дуэт снова на льду вместе. Я очень рад, что такое определённое возвращение происходит именно в моём проекте. Безусловно, у ребят огромная дорога, они будут кататься в разных шоу, но то, что возвращение происходит здесь, для меня очень важно», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, ранее Степанова и Букин тренировались в группе Александра Свинина и Ирины Жук. В сентябре прошлого года танцевальный дуэт взял паузу в выступлениях из-за травмы спины у фигуристки. В марте 2023 года стало известно о переходе фигуристов в группу тренера Александра Жулина.