Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кагановская и Ангелопол высказались о том, что впервые в карьере поедут в тур с шоу

Кагановская и Ангелопол высказались о том, что впервые в карьере поедут в тур с шоу
Комментарии

Победители финала Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол поделились ожиданиями от участия в первом туре ледового шоу в спортивной карьере. Речь о шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», фигуристы представят номер под песню «Синий платочек».

«Самые хорошие ожидания. Надеемся, что мы справимся со всеми нашими задачами. Для нас это будет что-то новое, поэтому это будет интересно. Мы в очень большом предвкушении», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Мы вкладываем примерно всё то, о чём рассказал Илья Изяславович. Работали над этим номером с Анжеликой Алексеевной (Крыловой) и Максом Стависким», — добавил Ангелопол.

Материалы по теме
Скучаем по Дэвис и Смолкину. Они должны были выиграть чемпионат России в Красноярске!
Скучаем по Дэвис и Смолкину. Они должны были выиграть чемпионат России в Красноярске!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023