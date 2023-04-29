Кагановская и Ангелопол высказались о том, что впервые в карьере поедут в тур с шоу
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Победители финала Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол поделились ожиданиями от участия в первом туре ледового шоу в спортивной карьере. Речь о шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», фигуристы представят номер под песню «Синий платочек».
«Самые хорошие ожидания. Надеемся, что мы справимся со всеми нашими задачами. Для нас это будет что-то новое, поэтому это будет интересно. Мы в очень большом предвкушении», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Мы вкладываем примерно всё то, о чём рассказал Илья Изяславович. Работали над этим номером с Анжеликой Алексеевной (Крыловой) и Максом Стависким», — добавил Ангелопол.
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