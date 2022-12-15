Скучаем по Дэвис и Смолкину. Они должны были выиграть чемпионат России в Красноярске!

До чемпионата России в Красноярске осталась неделя, и пора признать: без Дианы Дэвис и Глеба Смолкина соревнования в танцах на льду много потеряют. Да что там! Титул новых чемпионов без пяти минут как присудили Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину, и вряд ли талантливым вчерашним юниорам позволят это изменить. Практика показала, что новым назначенным лидерам не страшны даже падения, хотя считается, что для танцоров это чудовищная ошибка.

Кто мог подумать во время Олимпиады в Пекине, что мы заскучаем без Дианы и Глеба? Казалось, без них наконец воцарится честная конкуренция, но ничего подобного не случилось. Остаётся лишь смотреть на их выступление в американском ледовом шоу и вздыхать.

Ничего подобного на чемпионате России мы не увидим.

Дэвис и Смолкин падать себе не позволяют

Основная претензия к Диане Дэвис и Глебу Смолкину в прошлом сезоне заключалась в том, что они, едва выйдя во взрослые, получили путёвку на главные старты, в том числе Олимпийские игры. Их баллы на чемпионате России волшебным образом взлетели до уровня топовых пар, а спонсором небывалого успеха, естественно, назначили небезызвестную маму Дианы — Этери Тутберидзе. Соперники ребят не сдерживали негодования. Худайбердиева и Базин открыто заявляли, что играют по правилам, а у них отнимают единственный шанс. Имена не называли, но этого было и не нужно.

«А этот шанс у нас отбирают. У всех. Ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают. Никого не обижаю, но спорт должен оставаться спортом. А мы хотим хотя бы иметь шанс, хотя бы чуть-чуть побороться», — рассказывал Базин после произвольного танца на чемпионате России — 2022.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Теперь чуть-чуть побороться наверняка хотят Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Эти молодые танцевальные дуэты отлично зарекомендовали себя ещё в юниорах и едва ли чем-то уступают Худайбердиевой/Базину. Разве что предпочитают не развлекать публику падениями: судьи подобных экспериментов им точно не простят. Рассчитывать больше чем на серебро или бронзу этим спортсменам не приходится. Да и то благодаря тому, что загадочным образом распалась пара Морозов и Нарижного.

Василису с Валерием и Ирину с Дарио традиционно «придерживают», в то время как из Худайбердиевой и Базина старательно лепят непобедимый первый номер. До оценок серебряных медалистов Игр в Пекине Синициной/Кацалапова им, конечно, пока далеко. Но только пока. Если Лиза с Егором вдруг откатаются чисто на чемпионате России, то вполне могут переступить за порог 220 баллов. Именно такое впечатление сложилось после их выступления с двумя падениями на Гран-при в Самаре. Там они получили 210,42 балла.

Спутать заранее разложенный расклад в танцах на льду могли бы Дэвис и Смолкин. Но их на чемпионате России не будет. К огромному сожалению.

Добровольный отказ от чемпионства

Дэвис/Смолкина нельзя назвать гениями в танцах, но они максимально стараются выдавать на стартах всё, что могут на данный момент. Амбиций тоже не скрывают и упорно работают, желая выйти на уровень сильнейших танцевальных дуэтов на международной арене. Наличие за плечами Этери Тутберидзе, безусловно, притягивает к ним внимание и, скорее всего, даёт определённые бонусы на внутренних стартах. Правда, им от этих бонусов ни жарко ни холодно. Титул чемпионов России без возможности соревноваться с иностранными дуэтами Диану и Глеба нисколько не интересует. Они добровольно отказались от него, оставшись тренироваться в США и не став заморачиваться с перелётами через океан.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Неудивительно, что Худайбердиева и Базин расслабились: главные соперники самоустранились — бояться больше некого. В итоге баллы Лизы с Егором растут, а уровень катания стремительно падает.

Диана с Глебом, напротив, спуска себе не дают, хотя в этом сезоне не соревнуются. И не дали бы, так как сама Тутберидзе им не простит тех же падений посреди танца. К дочери и её партнёру на тренировках Этери всегда была строга. Регулярно приезжая в США, она дополнительно стимулирует их прогрессировать. К тому же Диана и Глеб прекрасно понимают, что их постоянно будут подозревать в нечестной борьбе из-за покровительства Тутберидзе. А значит, нужно кататься так, чтобы не к чему было придраться, удивлять постановками и формировать собственный стиль.

В это межсезонье спортсмены все силы бросили на своё развитие. Поработали с бронзовым призёром Олимпиады в Пекине Закари Донохью, а произвольный танец поставили у прославленного Бенуа Ришо. И не прогадали: их выступление на американском ледовом шоу уже произвело впечатление!

Классный произвольный танец, которого не будет в Красноярске

Новый произвольный танец Диана и Глеб, как и обещали в интервью подкасту «Чемпионата» «Ход коньком», показали на рождественском шоу своего клуба в США. Видео их проката довольно плохого качества, но даже на нём видно, что фигуристы проделали огромную работу. Да, оформление личного стиля ещё конфликтует с подражанием Пападакис/Сизерону, а некоторые поддержки скопированы у Хаббел/Донохью. Но делают ребята всё красиво и качественно. Без спотыканий и других приключений, а это, как мы выяснили по ходу сезона, отнюдь не легко.

Важно также понимать, что Диана и Глеб демонстрировали на шоу упрощённую программу. Полностью убрали вращения и значительно сократили твиззлы, сделав упор на зрелищных акробатических трюках. Зрители приняли их восторженно, а они получили первый опыт выступления на публике в этом сезоне. Задачи поразить сложнейшей техникой у них и не было. Но они всё равно впечатлили и заставили говорить о себе.

Соревновательный вариант произвольного танца, безусловно, должен быть мощнее, хотя и в урезанном виде выглядит здорово. А вот ритм-танец Дианы и Глеба по-прежнему остаётся загадкой, но, по словам Ильи Авербуха, он тоже весьма сильный.

«Диана с Глебом являются заочными лидерами команды на чемпионате России. В отсутствие Степановой с Букиным и Синициной с Кацалаповым они считались первым номером. Я видел их тренировочные прокаты — достаточно большая и интересная работа. Было бы очень интересно посмотреть, как они будут соревноваться. Мы ждали их приезда», — рассказывал Авербух «Чемпионату».

Увы, заочные лидеры нашей сборной пропускают сезон и лишают чемпионат России в Красноярске яркой разборки в танцах на льду. Да и кому, как не Дэвис и Смолкину, потом добывать квоты, когда из всех текущих наших дуэтов только у них есть опыт главных стартов?

Как бы потом мы не пожалели, что потеряли крутую пару, которая в ответ на вечную критику просто работала дальше.