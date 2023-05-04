Фигурист Артём Ковалёв: ни разу не задумывался о смене спортивного гражданства
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Российский фигурист Артём Ковалёв сообщил, что не планирует менять спортивное гражданство ради выступлений на международных соревнованиях. 19-летний спортсмен подчеркнул, что считает возможный уход из сборной России неправильным решением.
«Ни разу не задумывался о смене спортивного гражданства. Меня всё устраивает. Я могу бороться за Россию, с ребятами конкурировать… Почему бы не выступать за Россию? Обидно, конечно, что нас нет на международных стартах, но что поделать. В любом случае перейти сейчас не получится, потому что, даже если бы я хотел, я нахожусь в сборной. Это будет неправильно, если человек в сборной России скажет, что он просто уходит», — приводит слова Ковалёва «Спорт день за днём».
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