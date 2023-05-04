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Степанова и Букин рассказали об участии в шоу Авербуха к Дню Победы

Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, почему принимают участие в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы. Любимые песни о главном», посвящённом Дню Победы.

Ледовое шоу состоится сегодня, 4 мая, в московском дворце спорта «Мегаспорт». Степанова и Букин исполнят номер под композицию «Нежность».

Степанова: Почему важно проводить мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне? Мы, наверное, последнее поколение, которое видит ветеранов. В память о них… Мы должны с благодарностью относиться к ветеранам, благодаря им мы живем сейчас.

Букин: Ценности, объединяющие поколения? Уважение, любовь…

Степанова: Рассказать о номере? Я очень обрадовалась, когда услышала песню «Нежность». Она про полёт в космос.

Букин: Надеемся, что у нас получится передать эти ощущения.

Степанова: Нежность, радость, когда произошёл полёт в космос.