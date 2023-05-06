Гербольдт: результаты сами скажут за себя, насколько оправдан переход Бойковой/Козловского

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, высказалась о переходе пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский из клуба Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

«Честно говоря, мне ещё в прошлом году казалось, что эта пара перейдёт из группы Тамары Москвиной. Я не знала куда, но почему-то такое впечатление сложилось. Случилось это чуть позже, но всё же случилось.

Многие спортсмены предпочитают группу Этери Георгиевны, раньше у них не было парного катания, сейчас оно там активно развивается. Может быть, ребята для себя решили, что будут в новой группе более стабильными. В целом спортсмены Этери Георгиевны всегда стабильны, может быть, им там с этим помогут.

Каждый спортсмен, когда решается на переход, руководствуется тем, чтобы прогрессировать, быть лучше. Получить то, чего, на его взгляд, ему недодали предыдущие тренеры.

Результаты сами скажут за себя, насколько оправдан этот переход. Все будут работать. Я не думаю, что кто-то будет отставать от своих мест. Всё же у нас не такая большая скамейка запасных в парах, по сравнению, например, с одиночницами», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».