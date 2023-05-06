Первая пара России ушла к Тутберидзе! Что известно о трансфере Бойковой/Козловского?

А вот и первый майский гром в мире фигурного катания. В команде Этери Тутберидзе теперь будет тренироваться ещё одна спортивная пара – в Москву переезжают действующие чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Новости об этом пришли утром, и почти сразу пара подтвердила слухи: действительно, переход состоялся, и именно по инициативе фигуристов.

Если бы расставание Бойковой/Козловского с Москвиной случилось год назад, после не совсем удачного олимпийского сезона, то это было бы более ожидаемо, но последний внутренний сезон сложился для пары хорошо. Конкуренция в группе вышла на новый уровень, на основных стартах сезона сильнее оказались именно Бойкова/Козловский, к весне они показали на публике четверной выброс – к чему тогда менять штаб сейчас?

Новость неожиданная ещё и потому, что прогремела она, когда фигуристы вообще не находились ни в Москве, ни в Петербурге – сегодня, 6 мая, спортсмены сборной России выступают на шоу в Монголии. Вряд ли пара хотела, чтобы информация о переходе вскрылась прямо сейчас.

Чем ребята объяснили свой переход? По словам Дмитрия, на этом этапе карьеры они нуждаются в изменениях для дальнейшего роста и развития. «Мы решили двигаться дальше и пробовать что-то новое», – отметила Александра.

С кем теперь будут работать Бойкова и Козловский в новой команде? Помимо классического трио, с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым в «Хрустальном» работали и другие специалисты – Алексей Тихонов, Павел Слюсаренко, Максим Траньков. Последний уже отметил, что пока не общался с парой по поводу совместной работы.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с золотом чемпионата России Фото: РИА Новости

Почему именно штаб Тутберидзе? При уходе от гуру парного катания Тамары Москвиной выбор был небольшой. В Москве с парами также работают Сергей Росляков и Нина Мозер, например, и опыта у них гораздо больше, чем у тренеров в «Хрустальном», но, с другой стороны, – это более крупный бренд в российском фигурном катании. Представлять при этом пара по-прежнему будет Санкт-Петербург, как заявил гендиректор ФФККР Александр Коган.

Пока в этой истории гораздо больше вопросов, чем ответов. Что будет с программами на новый сезон, которые уже поставлены с прежними наставниками? Кто именно войдёт в актуальный тренерский штаб и будет работать с парой на ежедневной основе? В конце концов, что с будущим у пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов – пойдут ли они в новый сезон или же переход Бойковой/Козловского произойдёт аккурат к объявлению о завершении карьеры?

Чего ребятам и их бывшим наставникам не занимать – дипломатичности в высказываниях. Расставание в публичном пространстве получилось максимально корректным.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с Тамарой Москвиной Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Когда ко мне приходит спортсмен, я предупреждаю сразу – вас никто не держит, работаем вместе, пока вам нравится. Если вы почувствуете, что вам некомфортно или вы не совершенствуетесь – букет цветов, шампанское, спасибо. И вы вольны, как мы. Преподаватель же не удерживает ученика, если он хочет в другую школу, институт, город», – отметила Тамара Николаевна Москвина в разговоре с ТАСС.

С нуля с этой парой работал Артур Минчук: «Я рад, что смог довести Сашу и Диму с начального уровня парной подготовки, двух одиночников, до пары такого высокого уровня с прекрасными результатами. Удачи им».

Нам остаётся только наблюдать, как дальше сложатся события – к парному катанию теперь будет приковано гораздо больше внимания.