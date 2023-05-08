Роман Костомаров опубликовал свои первые фотографии после госпитализации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации. Сегодня, 8 мая, спортсмен опубликовал на своей странице в социальных сетях пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий. На них фигурист запечатлён в чёрной толстовке с надписью «Без комментариев».

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Напомним, 10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с диагностированной пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля он перенёс инсульт.

В конце марта Костомарову из-за некроза тканей ампутировали стопы, голени, кисть правой руки и пальцы левой. После этого состояние здоровья фигуриста стало постепенно улучшаться. Тогда же стало известно, что он готовится к протезированию.