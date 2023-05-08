Самоделкина — Костомарову: Роман, мы с вами!

Российская фигуристка Софья Самоделкина поддержала Романа Костомарова в социальной сети.

«Роман, мы с вами!», — написала Самоделкина в комментарии к публикации Романа.

Сегодня, 8 мая, Костомаров опубликовал на своей странице в социальной сети пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, а также выложил несколько фотографий.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья: у спортсмена развилась гангрена. В конце февраля он перенёс инсульт.

После ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.