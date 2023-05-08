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Арзамасова — Костомарову: Рома, верим в тебя! Любим тебя!

Арзамасова — Костомарову: Рома, верим в тебя! Любим тебя!
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Российская актриса Елизавета Арзамасова поддержала фигуриста Романа Костомарова в социальной сети.

«Рома! Верим в тебя! Любим тебя!», — написала Арзамасова в комментарии к публикации Костомарова.

Ранее Костомаров опубликовал на своей странице в одной из соцсетей пост с благодарностью ко всем, кто поддерживал его, выложив также несколько фотографий.

Напомним, 10 января Костомаров попал в реанимацию, куда его доставили с тяжёлой пневмонией. В начале февраля стало известно, что ему необходимо ампутировать пальцы рук и стопу из-за ухудшения состояния здоровья. В конце февраля он перенёс инсульт.

После ряда ампутаций состояние здоровья фигуриста постепенно начало улучшаться. Стало известно, что он готовится к протезированию.

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