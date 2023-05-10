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На благотворительном аукционе выкупили коньки Алины Загитовой за 60 тысяч рублей

На благотворительном аукционе выкупили коньки Алины Загитовой за 60 тысяч рублей
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На благотворительном аукционе «Гольф во благо», организованного в поддержку фонда «Созвездие Добра», были выставлены коньки олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, чемпионки мира и Европы российской фигуристки Алины Загитовой. Лот, сопровождённый автографом спортсменки, был продан за 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба фонда на официальном сайте.

Ведущий мероприятия Виктор Гусев продал свою футболку с ЧМ-2018 за 130 тысяч рублей, за такую же сумму нашёлся покупатель и на кепку экс-хоккеиста Ильи Ковальчука. 120 тысяч удалось выручить за шайбу с автографом спортсмена, а в 180 тысяч обошлась джерси с автографами игроков сборной России по хоккею.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ.

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