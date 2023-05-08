Алина Загитова показала, какую зарядку делает в отпуске
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы российская фигуристка Алина Загитова показала, как делает утреннюю зарядку, отдыхая в тёплых краях.
«Делюсь с вами утренней зарядкой. Вы делаете зарядку? Или лучше тюленить?» — написала Загитова в своём телеграм-канале.
20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.
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