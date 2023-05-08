Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова показала, какую зарядку делает в отпуске

Алина Загитова показала, какую зарядку делает в отпуске
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира и Европы российская фигуристка Алина Загитова показала, как делает утреннюю зарядку, отдыхая в тёплых краях.

«Делюсь с вами утренней зарядкой. Вы делаете зарядку? Или лучше тюленить?» — написала Загитова в своём телеграм-канале.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ. Российская фигуристка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. После завершения шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казахстане Алина сразу улетела на отдых.

Материалы по теме
Загитова улетела в тёплые края. Что известно об отдыхе звёздной фигуристки?
Истории
Загитова улетела в тёплые края. Что известно об отдыхе звёздной фигуристки?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023