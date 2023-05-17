Чемпионка Олимпийских игр 2002 года Сара Хьюз баллотируется в Конгресс США

Олимпийская чемпионка 2002 года в одиночном женском фигурном катании, американская фигуристка Сара Хьюз баллотируется в Конгресс США. 38-летняя спортсменка подала заявку в качестве представителя демократической партии на выборах 2024 года по четвёртому округу Нью-Йорка.

После завершения в 2003 году спортивной карьеры Сара Хьюз окончила Йельский университет, один из самых престижных в США, по специальности «Общественно-политическая деятельность в США», а также юридическую школу Пенсильванского университета. В 2022 году спортсменка вновь поступила в высшее учебное заведение: она учится в Стэнфорде на программе, связанной с бизнесом и образованием.

Сара Хьюз остаётся последней американской фигуристкой, выигравшей Олимпиаду в женском одиночном фигурном катании.