Редактор фанбука Трусовой назвала три характерные черты фигуристки

Евгения Фоменко, редактор фанбука российской фигуристки Александры Трусовой, выступающей в женском одиночном фигурном катании, призёра Олимпийских игр 2022 года, чемпионатов мира и Европы, назвала три характерные черты спортсменки.
«Я бы сказала, что она упорная. Она достаточно сдержана. И мне очень понравилось, что она достаточно приземлённый человек. Не знаю, как это описать», — поделилась Евгения Фоменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
Вторая книга об Александре Трусовой выйдет 29 мая 2023 года, в понедельник. Фигуристка стала первым человеком в истории российского спорта, которому посвятили произведение в таком формате.
Первая книга о фигуристке — «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию» — вышла в 2020 году.
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