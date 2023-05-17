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Редактор фанбука Трусовой назвала три характерные черты фигуристки

Редактор фанбука Трусовой назвала три характерные черты фигуристки
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Евгения Фоменко, редактор фанбука российской фигуристки Александры Трусовой, выступающей в женском одиночном фигурном катании, призёра Олимпийских игр 2022 года, чемпионатов мира и Европы, назвала три характерные черты спортсменки.

«Я бы сказала, что она упорная. Она достаточно сдержана. И мне очень понравилось, что она достаточно приземлённый человек. Не знаю, как это описать», — поделилась Евгения Фоменко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Вторая книга об Александре Трусовой выйдет 29 мая 2023 года, в понедельник. Фигуристка стала первым человеком в истории российского спорта, которому посвятили произведение в таком формате.

Первая книга о фигуристке — «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию» — вышла в 2020 году.

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