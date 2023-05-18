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Крылова — о возвращении в Россию: очень не хватало в США возможностей для саморазвития

Крылова — о возвращении в Россию: очень не хватало в США возможностей для саморазвития
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Тренер Анжелика Крылова рассказала, почему приняла решение вернуться в Россию из США. Бывшая фигуристка подчеркнула, что не видела в США достаточно возможностей для саморазвития.

«В Россию меня на самом деле тянуло давно. Соскучилась по Москве, которую я очень люблю. Мне очень не хватало в США возможностей для саморазвития: от культурной жизни до общения с коллегами. Хотела быть ближе к родственникам, мечтала тренировать на родном языке, да и вообще везде говорить по-русски. Поначалу испытывала от этого большое удовольствие, сейчас уже попривыкла.

Наш переезд не был спонтанным, я всё обдумала. Вплоть до того, что за год до отъезда дети стали заниматься русским языком с репетитором, чтобы хоть что-то понимать и освоить азы письма. Но, как оказалось, всё предусмотреть невозможно. Почти сразу, как мы переехали, началась пандемия. А только она кончилась – конфликт на Украине. Наверное, это были самые неудачные с точки зрения перемещений три года. Дети сейчас в США, и дорога к ним занимает у меня два дня в один конец. По ходу сезона я просто не могу так надолго уехать», — приводит слова Крыловой Sports.ru.

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