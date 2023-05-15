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Антон Сихарулидзе продолжит возглавлять Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга

Антон Сихарулидзе продолжит возглавлять Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга
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Отчётно-выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга подтвердила, что олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, в ноябре 2021 года избранный президентом организации на четырёхлетний срок, продолжит руководить федерацией в течение всего срока, на который он был избран. Месяц назад Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России.

Также на Отчётно-выборной конференции были переизбраны на новый срок вице-президенты федерации, исполнительный директор, члены исполкома федерации, контрольно-ревизионная комиссия.

Кроме того, были обсуждены вопросы развития детско-юношеского спорта в Санкт-Петербурге, проведения детско-юношеских соревнований, утверждён новый размер и порядок уплаты взносов в федерацию.

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