Трусова и Кондратюк рассказали о первом разговоре друг с другом

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк рассказали, как впервые поговорили друг с другом.
Дело было в сезоне-2020/2021, когда Трусова тренировалась в академии «Ангелы Плющенко».
«Мы были на сборах в Кисловодске. Из-за карантина там было всё закрыто — только лёд и номер. Мы были там два месяца, и я подготовилась, потому что я ем определённую еду и определённые сладости. Поэтому у меня всё было с собой. А некоторые пытались решить проблему на месте.
В итоге стояли мы около одного рабочего автомата с конфетами, а он принимал только наличку. Естественно, налички ни у кого нет. Стоит Артём Ковалёв — единственный, кто нашёл какую-то наличку. Но он никак не мог там ничего купить, купюру не принимал автомат. А Артём очень хотел шоколадку. Подходит Марк и говорит: «А я с собой взял 50 плиток шоколада…» И продолжает: «Выживет сильнейший». (Смеётся). На что я ему ответила, что я взяла 50 упаковок мармелада. (Смеётся)», — приводит слова Трусовой Sport24.
«Эти автоматы, естественно, принимали только мелкие купюры, поэтому за тысячу можно было купить купюру в 100 рублей. Мелкие купюры реально на вес золота. Я не знал, что там всё будет закрыто, просто предугадал ситуацию. Мы там были всего пять недель, и только в конце заработал буфет. Но эти 50 шоколадок спасли меня. Если бы не они, я бы здесь сейчас не сидел», — сказал Кондратюк.
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