Трусова и Кондратюк сплавились на рафте во время сбора на Алтае

Фигуристы Александра Трусова, Марк Кондратюк, Артур Даниелян и другие сплавились на рафте по горной реке на Алтае.

Группы Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына проводят совместный сбор в Горно-Алтайске с 11 по 23 мая. Фигуристы не только тренируются, но и активно отдыхают, занимаясь экстремальными видами спорта. На сборе также присутствуют Софья Самоделкина, Анна Фролова, Григорий Фёдоров, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и другие.

Трусова и Кондратюк уже год находятся в отношениях. Перед сезоном-2022/2023 Трусова перешла от Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской, где тренируется Кондратюк. Оба фигуриста не смогли завершить чемпионат России – 2023. Кондратюк не успел восстановиться после травмы и откатал только короткую программу, а Трусова снялась в день первого выступления из-за температуры, больше в сезоне фигуристка не выступала.