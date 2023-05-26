Отец Смолкина высказался о возможном переходе сына в другую сборную

Актер Борис Смолкин заявил, что не знает о планах сына — российского фигуриста Глеба Смолкина — сменить федерацию. Глеб Смолкин выступает в танцах на льду с Дианой Дэвис.

«Он тренируется в Америке, как и был, всё по-старому. Пока в Россию приезжать не планирует. Выступать за другую страну? Ничего такого я не слышал», – приводит РИА Новости слова Смолкина-старшего.

Последним стартом Глеба Смолкина и Дианы Дэвис были Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, где они заняли 14-е место в составе команды ОКР. До этого они стали седьмыми на чемпионате Европы.

В прошлом сезоне они не выступали на российских турнирах, а в течение года появлялась информация о возможном переходе дуэта в сборные США, Израиля или Грузии.