Боброва: к следующему сезону мы придумали новый разряд в любительском фигурном катании
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Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о придуманном ей нововведении для турнира по фигурному катанию среди любителей.
Сама Боброва приняла участие в любительском турнире «Белые ночи» сразу в двух качествах – в паре с мужем Андреем Депутатом и в роли тренера, выводящего фигуристов.
«К следующему сезону мы придумали новый разряд в любительском фигурном катании. Об этом мы чуть попозже обязательно расскажем. Уже есть желающие вступить в этот вид. Организаторы соревнований очень хорошо встречают эти идеи. Мы с Андреем после этого старта вдохновились на то, чтобы вкладывать свои силы и время в развитие любительского фигурного катания», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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