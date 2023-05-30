Боброва: к следующему сезону мы придумали новый разряд в любительском фигурном катании

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о придуманном ей нововведении для турнира по фигурному катанию среди любителей.

Сама Боброва приняла участие в любительском турнире «Белые ночи» сразу в двух качествах – в паре с мужем Андреем Депутатом и в роли тренера, выводящего фигуристов.

«К следующему сезону мы придумали новый разряд в любительском фигурном катании. Об этом мы чуть попозже обязательно расскажем. Уже есть желающие вступить в этот вид. Организаторы соревнований очень хорошо встречают эти идеи. Мы с Андреем после этого старта вдохновились на то, чтобы вкладывать свои силы и время в развитие любительского фигурного катания», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.